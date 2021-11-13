Известная украинская телеведущая Леся Никитюк на камеру решила отчитать своего пушистого друга - песика Рафика, с которым живет три года и называет своим «меценатом».
Как пишет Politeka.net, артистка записала в Instagram несколько Stories и рассказала, что отсутствовала дома 4 часа.
«Не притворяйся, что ты ждал меня, плакал и страдал. Скажи, что ты просто на просто спал, всем понятно, что ты заспанный пес», - отчитала собаку Леся.
Во второй истории Никитюк решила показать, что умеет ее Рафик. Она протянула руку и попросила дать лапу. Однако пес не продемонстрировал свои достижения.
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«Дай лапку мне, покажи, чему ты научился», попросила артистка.
Отметим, что Леся Никитюк называет своего подопечного - белую собачку породы вест-хайленд-уайт-терьер, или вести "меценатом", потому что он приносит ей заработок, снимаясь в рекламных интеграциях и разных фотосессиях. Еще Рафик раз в месяц развозит корм по приютам.
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