Известная украинская телеведущая Леся Никитюк на камеру решила отчитать своего пушистого друга - песика Рафика, с которым живет три года и называет своим «меценатом».

Как пишет Politeka.net, артистка записала в Instagram несколько Stories и рассказала, что отсутствовала дома 4 часа.

«Не притворяйся, что ты ждал меня, плакал и страдал. Скажи, что ты просто на просто спал, всем понятно, что ты заспанный пес», - отчитала собаку Леся.

Во второй истории Никитюк решила показать, что умеет ее Рафик. Она протянула руку и попросила дать лапу. Однако пес не продемонстрировал свои достижения.

«Дай лапку мне, покажи, чему ты научился», попросила артистка.

Отметим, что Леся Никитюк называет своего подопечного - белую собачку породы вест-хайленд-уайт-терьер, или вести "меценатом", потому что он приносит ей заработок, снимаясь в рекламных интеграциях и разных фотосессиях. Еще Рафик раз в месяц развозит корм по приютам.

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Напомним, что Никитюк после супа со стеклом призналась, какую гадость пробовала ради работы: "Блевала дальше, чем видела".

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