Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі незвичайними фото і вразила популярного ведучого Богдана Юсипчука.
Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно гучно відзначила свій 34-1 день народження, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайними кадрами, якими прямо порушила відомого ведучого Богдана Юсипчука.
На нових знімках Леся зображена, стоячи в різних позах біля світлої стіни. Перед камерою вона з'явилася в чорному шовковому халаті, який трохи задерла, демонструючи витончену ніжку. Волосся зірки зібране у високий елегантний хвіст і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Нікітюк написала: "Вечеря готова... І я теж". Користувачі тут же почали коментувати нові знімки телезірки. Одним з перших відгукнувся популярний ведучий Богдан Юсипчук, якого не на жарт завели кадри з Лесею. "Тільки дай знати, де ти знаходишся. Тільки дай знати", - жартівливо написав він.
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