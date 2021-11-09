Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети необычными фото и впечатлила популярного ведущего Богдана Юсипчука.
Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно громко отметила свой 34-1 день рождения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами, которыми прямо возбудила известного ведущего Богдана Юсипчука.
На новых снимках Леся запечатлена, стоя в разных позах у светлой стены. Перед камерой она появилась в черном шелковом халате, который немного задрала, демонстрируя изящную ножку. Волосы звезды собраны в высокий элегантный хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Ужин готов… И я тоже". Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки телезвезды. Одним из первых отозвался популярный ведущий Богдан Юсипчук, которого не на шутку завели кадры с Лесей. "Только дай знать, где ты находишься. Только дай знать", - шутливо написал он.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Тысячи украинцев находятся в реанимации, Ляшко раскрыл динамику: "В течение 2-3 недель..."
Односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы: "Столы аж ломились"
Победительница "Х-Фактора" Николайчук, улетев из Украины, решила похвастаться роскошным образом: фото
В селе Винника рассказали подробности о его жизни до славы и кем были родители: "Олежка мечтал о недоступной..."
Напомним, Леся Никитюк поразила историей семьи и показала уникальные фото: "Выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности...".
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась достижением красотки-мамы, которая села на диету: "Похудела...".
Также Politeka писала, что Осадчая растрогала Никитюк снимком с новорожденным малышом: "Маленький бубусик".