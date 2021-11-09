Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети необычными фото и впечатлила популярного ведущего Богдана Юсипчука.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно громко отметила свой 34-1 день рождения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами, которыми прямо возбудила известного ведущего Богдана Юсипчука.

На новых снимках Леся запечатлена, стоя в разных позах у светлой стены. Перед камерой она появилась в черном шелковом халате, который немного задрала, демонстрируя изящную ножку. Волосы звезды собраны в высокий элегантный хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Ужин готов… И я тоже". Пользователи тут же принялись комментировать новые снимки телезвезды. Одним из первых отозвался популярный ведущий Богдан Юсипчук, которого не на шутку завели кадры с Лесей. "Только дай знать, где ты находишься. Только дай знать", - шутливо написал он.

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