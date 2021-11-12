Ведущая Леся Никитюк, наиболее известная по трэвел-программе "Орел и решка", сделала важное объявление и впечатлила новым образом.

34-летняя звезда, снимавшаяся кроме "Орла и решки" в таких шоу, как "Хто зверху?", "Le Маршрутка" и "Хто проти блондинок?" поделилась личными переживаниями в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Прошло почти пять лет, как Никитюк прекратила съемки в "Орле и решке" и перешла на работу на Новый канал. После этого, по ее словам, "жить стало легче" - наконец ведущая почувствовала себя "дома".

Леся анонсировала возвращение на телеэкраны известного шоу «ЛесяЗдЄся» в 2022-м году, но в несколько трансформированном виде. Суть предыдущих выпусков — поиски идеального спутника жизни. Леся каталась по миру и знакомилась с разными мужчинами, изучая их темперамент, поведение и манеры.

Никитюк дополнила пост яркими фото с одной из вечеринок STARLIGHT MEDIA. Ведущая посетила мероприятие в черном топе со спущенными на плечи рукавами и узких брюках. Из-под короткого топа выглядывал ее животик. Волосы Леся подняла в высокий хвост, красиво уложив локоны на плечи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили образ Никитюк с образом певицы Бритни Спирс:

"Ещё немного и Бритни Спирс станешь или - лучше🔥🔥 - ну и комплимент 😏🤦🏼‍♀️"

"Лесенька, спасибо за ваш юмор и счастье, которое происходит после просмотра вашего контента. Вы мой личный Кашперовский на позитив в жизни👍🏻🤩"

"Красотка!!!!! ❤️ ❤️ ❤️ Удачи тебе леди Ле!"

"Леся, только вперёд 🔥🔥🔥 все обязательно получится 🌺"

"Украинская Барби)"

"👏👏шикарная новость! Хотелось бы еще Ле Маршутку, недавно просматривала 2 сезон! 🔥"

"Жаль, что покинули "Орел и решка". Признаюсь, честно, Вы были лучшей ведущей всех времен!!!"

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