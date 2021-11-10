Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что произошло после ее ухода с проекта "Орел и Решка".

Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведущая Леся Никитюк, которая получила широкую известность после выхода на экраны шоу "Орел и Решка" с ее участием, рассказала, что произошло после ее ухода с проекта. В своем Instagram телезвезда опубликовала яркие кадры с презентации Star Light Media, а в подписи к публикации поделилась откровением.

На фотографиях Леся появилась перед камерой и сама, и со своими коллегами по Новому каналу. Для вечеринки она выбрала необычный образ – узкие черные штаны и кофточку с открытыми плечами на молнии в тон. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру красотки. Ее волосы собраны в высокий пышных хвост, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Почти 5 лет, как я завершила свое участие в проекте "Орёл&Решка" и "поступила" на @novy_channel. И жить стало гораздо лучше, потому что я наконец дома. Спасибо, что смотрите все, что большая команда STARLIGHT MEDIA делает для вас! Впереди много новых проектов".

Напомним, Никитюк поразила изменениями внешности и рассказала о своем "чудодейственном" средстве: "Начала пить...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в черном шелковом халатике "нагнала аппетит" известному ведущему: "Дай знать, где ты".

Также Politeka писала, что Никитюк после супа со стеклом призналась, какие гадости пробовала ради работы: "Блевала дальше, чем видела".