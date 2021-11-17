Телеведущая Леся Никитюк наехала на певицу Викторию Смеюху из-за слишком откровенного наряда, в которой та пришла на эфир.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица телеведущая Леся Никитюк публично поскандалила с Викторией Смеюхой, которая с недавний пор начала сольную карьеру под именем Viktoria. Случилось это на шоу "Хто зверху", куда Вика пришла в качестве приглашенной звезды.

Казус, из-за которого Леся и Вика повздорили случился во время конкурса "Руки-ноги", в котором девушки должны были складывать слова руками и ногами. Во время конкурса у Смеюхи отстегнулась часть откровенного наряда, что помешало ей сосредоточится на выполнении условий забавы.

Ведущую шоу Лесю Никитюк это вывело из себя, она начала кричать: "Вика, что со штанами? Что со штанами, Вика?". Смеюха не стала молчать и ответила: "Не ори мне на ухо!". Все это происходило на глазах других участников шоу, среди которых были и Сергей Притула, и Артем Пивоваров и Melovin, и другие звезды.

В конце, когда девушки полностью провалили конкурс, недовольная Леся отпустила замечание Вике: "Ты еще в свадебном платье приди на эту передачу". И тут певица не стала молчать и ответила ведущей: "Это ты говоришь в этих штанах с люрексом?".

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