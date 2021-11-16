Вот это релакс

Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, где пропадает и отдыхает от социальных сетей, пока поклонники ждут от нее новостей и новых сторис.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя Леся Никитюк опубликовала фото своих ножек около камина. Артистка призналась, что отдыхает.

«А мы думаем, куда пропала Леся…а она, смотрите, возле камина греется», - подписала фото звезда.

Также Никитюк поделилась архивным снимком с моря, похваставшись роскошной фигуркой. Девушка позировала на фоне идеально чистой воды.

«Но камин так не согреет, как теплое солнышко на далеких островах. Сегодня мои сторис про самые крутые острова в моей жизни», - предалась воспоминаниям артистка.

Отметим, что Леся Никитюк активно ведет свой блог, поэтому поклонники привыкли ежедневно видеть ее в своих сторис. Красотка делится рабочими моментами, рассказывает интересные истории из жизни, а также дает советы своим поклонникам.

Напомним, что Леся Никитюк решилась на кардинальные перемены: "Цвет детского извержения!".

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