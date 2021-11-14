Ведуча Леся Нікітюк, зірка "Орла і решки", "Хто проти блондинок?" і "Le Маршрутка", здивувала несподіваним перетворенням.

Так, 34-річна Леся, яку всі звикли бачити блондинкою, зважилася на сміливий експеримент із зовнішністю. Ведуча показала в "сторіз" у своєму Instagram, як змінюється, передає Politeka.net.

На кадрах Леся постала в салоні краси разом з майстром.

"Доброго ранку, Мішенька! Сьогодні у нас перетворення...,- раптом її перебив товариш,- "Лесі Нікітюк в Притулу (ведучого Сергія Притулу, - ред.)".

"Ні, насправді я хочу поміняти колір волосся", - розсміялася Нікітюк, почувши ім'я свого колеги Притули.

Вже в процесі майстер вирішив розкрити таємницю, який буде колір волосся у його клієнтки.

"Колір дитячого виверження!, - з іронією заявила Нікітюк, глянувши на баночку з розведеною фарбою, а трохи пізніше додала, - Я буду шатенкою. Трохи світліше Кім (Кардашьян, - ред.)".

Кілька років тому Леся вже змінювала колір волосся - тоді зірка вирішила перефарбуватися в рожевий.

"Як думаєте, чому?,- запитувала вона в шанувальників і пропонувала на вибір три відповіді, - 1. Буде щось цікаве. 2. Психанула. 3. Джареду не подобаються блондинки".

Багато хто писав, що ведуча з рожевими локонами стала схожа на ляльку Барбі.

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A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк чесно розповіла, що сталося після її відходу з "Орла і Решки": "я нарешті..."