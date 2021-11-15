Відома спортсменка Анна Різатдінова, яка є улюбленицею Влада Ями на "Танцях з зірками", вразила своїм визнанням Лесю Нікітюк.

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є відомою українською спортсменкою. Вона також є бронзовою призеркою на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і багаторазовою чемпіонкою світу.

Цього разу спортсменка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Анна одружена з скандальним олігархом Олександром Онищенком, який втік з України і зараз проживе в ЄС. У них є син - Роман. На знімку Анна обіймає свого сина. Під фото з сином вона опублікувала відверте зізнання.

"Я завжди мріяла про дівчинку.

Все життя моє оточення було переважно жіночим: в дитинстві мама — тренер з художньої гімнастики, далі моє становлення як спортсменки і знову, навколо одні дівчатка.

Тому коли ми дізналися, що я вагітна сином, всередині було почуття розгубленості

Народження дитини - це пік абсолютного щастя

Всю вагітність я намагалася підготувати себе до цього моменту, читала книги про материнство, переглянула багато лекції.

Але це не допомагало мені налаштуватися. Тоді я зрозуміла-потрібно просто довіритися природі, слухати тільки свій внутрішній голос.

Лікарі поставили термін народження дитини - 1 листопада. Я чекала цього дня так, немов сиділа на голках. Але Ромочка не поспішав з'являтися. Ми чекали…

...і ось за день до появи сина на світ я сіла на ліжко, гладила животик і говорила йому: «малюк, ми тебе дуже сильно чекаємо і вже шалено любимо!»

12 листопада. Ми з батьками гуляли по парку в Барселоні, як раптово я відчула, що відійшли води. Ми моментально поїхали в лікарню. Це був вихідний день і як на зло-повна Сієста

Нам довелося чекати лікарів ще півтори години.

І ось він-довгоочікуваний момент. Після легких і безболісних пологів я нарешті побачила свого Рому: маленького, з пучком чорненьких волосся і вагою три вісімсот.

Це почуття назавжди залишиться в моїй пам'яті! Я його дочекалася, почула цей голосок.

І зрозуміла: мій найулюбленіший чоловічок поруч!

З днем народження, синку", - привітала свого сина Анна Різатдінова.

Багато зірок українського шоу-бізнесу відгукнулися на визнання спортсменки, серед них також Леся Нікітюк.

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