Ось це релакс

Популярна телеведуча Леся Нікітюк показала, де пропадає і відпочиває від соціальних мереж, поки шанувальники чекають від неї новин і нових сторіс.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна Леся Нікітюк опублікувала фото своїх ніжок біля каміна. Артистка зізналася, що відпочиває.

"А ми думаємо, куди пропала Леся...а вона, дивіться, біля каміна гріється", - підписала фото зірка.

Також Нікітюк поділилася архівним знімком з моря, похвалившись розкішною фігуркою. Дівчина позувала на тлі ідеально чистої води.

"Але камін так не зігріє, як тепле сонечко на далеких островах. Сьогодні мої сторіс про найкрутіші острови в моєму житті", - віддалася спогадам артистка.

Відзначимо, що Леся Нікітюк активно веде свій блог, тому шанувальники звикли щодня бачити її в своїх сторіс. Красуня ділиться робочими моментами, розповідає цікаві історії з життя, а також дає поради своїм шанувальникам.

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