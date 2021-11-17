Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала світлину на тому ж місці, де знімали кадри фільму про вигаданого персонажа Джеймса Бонда, і пожартувала про побачення.

Як пише Politeka.net, 34-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала відома після розважального шоу "Розсміши коміка", а потім стала ведучою телепрограм "Орел і Решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", активно веде свій блог в Instagram, де за Лесею слідкує майже чотири мільйони людей.

Цього разу Леся опублікувала сторіс, де показала колаж: своє фото та фото зі зйомок фільму про Джеймса Бонда в одному і тому ж місці. Леся, у своєму стилі, пожартувала про побачення з Бондом.

"Стояла, чекала того Бонда… згоріла як шкварка на сонці. Місце класне. Фотки агонь. Рекомендую", - написала Леся.

Зауважимо, що фото Нікітюк в білій туніці-сіточці було зроблене на острові Ко-Тапу в Тайланді, який став широко відомим після виходу фільму "Людина із золотим пістолетом", де Джеймса Бонда зіграв актор Роджер Мур. Після цього острів навіть отримав неофіційну назву – острів Джеймса Бонда.

Після того як обгоріла на сонці Леся зізналася, що не дивиться більше фільмів про агента 007.

"Після цього… Не дивлюсь ДЖЕЙМСА Бонда.. і його золотий пістолет", - сказала Леся.

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