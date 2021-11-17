Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию на том же месте, где снимали кадры фильма о вымышленном персонаже Джеймсе Бонде, и пошутила о свидании.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала известна после развлекательного шоу "Рассмеши комика", а затем стала ведущей телепередачи "Орел и Решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", активно ведет свой блог в Instagram, где за Лесей следит почти четыре миллиона человек.

В этот раз Леся опубликовала сторис, где показала коллаж: свое фото и фото со съемок фильма о Джеймсе Бонде в одном и том же месте. Леся, в своем стиле, пошутила о свидании с Бондом.

"Стояла, ждала того Бонда... сгорела как шкварка на солнце. Место классное. Фотки агонь. Рекомендую", - написала Леся.

Заметим, что фото Никитюк в белой тунике-сеточке было сделано на острове Ко-Тапу в Таиланде, который стал широко известным после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом", где Джеймса Бонда сыграл актер Роджер Мур. После этого остров даже получил неофициальное название - остров Джеймса Бонда.

После того как обгоревшая на солнце Леся призналась, что не смотрит больше фильмов об агенте 007.

"После этого... Не смотрю Джеймса Бонда.. и его золотой пистолет", - сказала Леся.

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