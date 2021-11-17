Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию на том же месте, где снимали кадры фильма о вымышленном персонаже Джеймсе Бонде, и пошутила о свидании.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала известна после развлекательного шоу "Рассмеши комика", а затем стала ведущей телепередачи "Орел и Решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", активно ведет свой блог в Instagram, где за Лесей следит почти четыре миллиона человек.
В этот раз Леся опубликовала сторис, где показала коллаж: свое фото и фото со съемок фильма о Джеймсе Бонде в одном и том же месте. Леся, в своем стиле, пошутила о свидании с Бондом.
"Стояла, ждала того Бонда... сгорела как шкварка на солнце. Место классное. Фотки агонь. Рекомендую", - написала Леся.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Ушел из жизни знаменитый советский актер: "Организм не выдержал"
Сильные морозы ворвутся в Украину, зима придет раньше времени: где будет холоднее всего
Кравец удивила внешностью без привычного грима и прически: фото
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
Заметим, что фото Никитюк в белой тунике-сеточке было сделано на острове Ко-Тапу в Таиланде, который стал широко известным после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом", где Джеймса Бонда сыграл актер Роджер Мур. После этого остров даже получил неофициальное название - остров Джеймса Бонда.
После того как обгоревшая на солнце Леся призналась, что не смотрит больше фильмов об агенте 007.
"После этого... Не смотрю Джеймса Бонда.. и его золотой пистолет", - сказала Леся.
Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк поссорилась с Викой из "Неангелов" на глазах у Melovin'a: "Не кричи мне".
Напомним, что Никитюк появилась после пропажи и рассказала, чем занимается: красноречивые фото.
A еще Politeka сообщала, что Никитюк и другие откликнулись на признание Ризатдиновой о любимом человеке: "За день до появления...".