Телеведуча Леся Нікітюк наїхала на співачку Вікторію Смеюху через занадто відвертого вбрання, в якій ТА прийшла на ефір.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка телеведуча Леся Нікітюк публічно поскандалила з Вікторією Смеюхою, яка віднедавна почала сольну кар'єру під ім'ям Viktoria. Сталося це на шоу "Хто зверху", куди Віка прийшла в якості запрошеної зірки.

Казус, через який Леся і Віка посварилися трапився під час конкурсу "Руки-ноги", в якому дівчата повинні були складати слова руками і ногами. Під час конкурсу у Смеюхи відстебнулася частина відвертого вбрання, що завадило їй зосередиться на виконанні умов забави.

Ведучу шоу Лесю Нікітюк це вивело з себе, вона почала кричати: "Віка, що зі штанами? Що зі штанами, Віка?". Смеюха не стала мовчати і відповіла: "Не кричи мені на вухо!". Все це відбувалося на очах інших учасників шоу, серед яких були і Сергій Притула, і Артем Пивоваров і Melovin, і інші зірки.

Наприкінці, коли дівчата повністю провалили конкурс, незадоволена Леся відпустила зауваження Віці: "Ти ще у весільній сукні прийди на цю передачу". І тут співачка не стала мовчати і відповіла ведучій: "Це ти кажеш в цих штанях з люрексом?".

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