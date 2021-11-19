Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась за границу и похвасталась оттуда яркими кадрами с магазинов, но при этом звезда не забывает о родных.
Популярная телеведущая заработала большую любовь в Украине благодаря своему чувству юмора, передает Politeka.net. Впервые звезда заявила о себе в программе "Рассмеши комика", с тех пор ее карьера пошла вверх.
Сейчас Леся Никитюк успешная медийная личность, которая может позволить себе путешествие, куда захочет. В новых сторис звезда рассказала, что отправилась за границу.
Телеведущая поделилась кадрами с магазинов, в частности она показала много сладостей, и купила себе сыра.
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"Посмотрите, какая вкуснятина. Швейцария полным ходом готовится к новому году", - поделилась звезда.
При этом звезда не забывает родных, которые остались в Украине. Никитюк опубликовала фото с мамой, которая позировала с ее любимцем Рафиком. Собачку ведущая называет меценатом, ведь тот стал лицом собачьего корма. В прошлом году Никитюк рассказала, что песик будет развозить корм по приютам, и тем самым зарабатывать деньги сам.
На фото мама телеведущей очень помолодела благодаря фильтрам известного мобильного приложения.
"Накидайте реакций. Мама уже месяц на диете", - написала Никитюк.
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