Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась новыми кадрами, сделанными в Италии, вызвав восторг в соцсети.
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Сейчас телеведущая находится в Италии, откуда не забывает делиться интересными кадрами на совей странице в соцсети. В новом посте Никитюк похвасталась стильным образом из черных брюк и желтой блузы.
«Флоренция меня вдохновляет», - написала телеведущая.
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Лесю Никитюк засыпали комплиментами.
«Ауф 🔥», - отреагировал на фото ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук.
«Боже, какая ты шикарная», «Вааау! Очень красивая!», «Ничего себе», «Красота», «Идеальное сочетание», «Изысканная леди Ле», - писали в комментариях.
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