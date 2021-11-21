Ничего себе!

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась новыми кадрами, сделанными в Италии, вызвав восторг в соцсети.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Сейчас телеведущая находится в Италии, откуда не забывает делиться интересными кадрами на совей странице в соцсети. В новом посте Никитюк похвасталась стильным образом из черных брюк и желтой блузы.

«Флоренция меня вдохновляет», - написала телеведущая.

Лесю Никитюк засыпали комплиментами.

«Ауф 🔥», - отреагировал на фото ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук.

«Боже, какая ты шикарная», «Вааау! Очень красивая!», «Ничего себе», «Красота», «Идеальное сочетание», «Изысканная леди Ле», - писали в комментариях.

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