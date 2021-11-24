Телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети забавным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем и свою пародию на него.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, блогерша и путешественница Леся Никитюк, которая недавно отправилась в Италию, часто радует поклонников эпатажными или веселыми публикациями в своем профиле в Instagram. Так в этот раз звездная красотка насмешила сеть забавным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем с котом и свою пародию на него.

На первой части коллажа можно увидеть сердитого котейку, который задумчиво сидит рядом с огромным бокалом красного вина, по-деловому выложив лапку на стол. А на второй части Леся повторяет образ котика – она с серьезным лицом сидит за столом, а рядом видно бокал вина или шампанского.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать пародию Никитюк, засыпая ее комплиментами и шутками в комментариях: "Как две капли воды", "Копия моего кота", "Они же одинаковые, Наташ", "Кот красивый, как и девушка", "Степан лучше, Леся, извини", "Вы так похожи с котом", "Разница только во взгляде", "Кот прекрасный".

Напомним, Довольная Леся Никитюк засветилась в Италии с импозантным мужчиной-"президентом": "Уже несколько лет..."

Как сообщала Politeka, Никитюк в жемчугах вызвала восторг у Сумской, DZIDZIO, Димопулос и других: "Императрица прям".

Также Politeka писала, что Никитюк, "сбежав" из карантинной Украины в Италию, устроила свой "Мастер Шеф": "Тут постоянно наливают".