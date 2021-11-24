Телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети забавным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем и свою пародию на него.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, блогерша и путешественница Леся Никитюк, которая недавно отправилась в Италию, часто радует поклонников эпатажными или веселыми публикациями в своем профиле в Instagram. Так в этот раз звездная красотка насмешила сеть забавным фотоколлажем, на котором показала оригинальный мем с котом и свою пародию на него.
На первой части коллажа можно увидеть сердитого котейку, который задумчиво сидит рядом с огромным бокалом красного вина, по-деловому выложив лапку на стол. А на второй части Леся повторяет образ котика – она с серьезным лицом сидит за столом, а рядом видно бокал вина или шампанского.
Пользователи тут же принялись активно обсуждать пародию Никитюк, засыпая ее комплиментами и шутками в комментариях: "Как две капли воды", "Копия моего кота", "Они же одинаковые, Наташ", "Кот красивый, как и девушка", "Степан лучше, Леся, извини", "Вы так похожи с котом", "Разница только во взгляде", "Кот прекрасный".
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