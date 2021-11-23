Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая не так давно показывала на отдыхе в Италии, как готовить блюде, как в ресторане, решила также похвастаться и модным образом.

Несколько дней назад недавно Леся улетела в Италию. На новых интригующих кадрах в Инстаграм Никитюк показала, как отдыхает в спальне с роскошной кроватью и милой обстановкой. Причем изящный стиль и яркий образ восхитили многих коллег Леси.

«И зачем мне то колье Булгари, когда есть свое… роскошное и на 55 900 € дешевле 😁🙌🏻😍 Всем еще раз привет из Флоренции, здесь вдохновляет каждый сантиметр! Самые интересные экскурсии впереди в истории❤️» - пишет Леся под кадрами из отдыха.

Поклонники оценили и счастливый вид звезды и обстановку. Также оценили лук Никитюк коллеги, среди которых – Санта ДИмопулос, Ольга Сумская, Дзидзьо, Наташа Денисенко и другие.

«Супер... изысканно и нежно; Самая роскошь 😍; Словно Венеция эпта 😍; Вот именно я тоже так говорю😂 зачем мне тот мерседес как у меня еще есть до сих пор мой самокат; Леся, то Булгари тебе не так подходило. Ведь в этом ты просто королева 😉; Так зачем тебе трюфель, если есть свои шампиньоны 😂;Императрица прям; прям будуар😍 Красавица, как всегда на высоте 😍».

Отметим, Леся Никитюк является успешной телеведущей, которая известна по многим проектам. Звезда снималась в "Орел и Решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. Также Леся пробовала стать певицей, записав песню под названием "Ямы".

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