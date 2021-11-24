Мама популярного молдавського співака Дана Балана, який два сезони був суддею шоу "Голос країни" в Україні, вразила активними танцями в надто короткій сукні.
Як передає Politeka.net, Людмила Балан є популярною молдавською співачкою і телеведучою. 63-річна артистка тримає себе в прекрасній формі. Незважаючи на вік, ефектна блондинка не перестає запалювати і може дозволити собі вельми молодіжні вбрання.
В Instagram у Балан з'явилося літнє відео, де вона в короткому сарафанчику стрибала і танцювала під свою пісню. Виглядала артистка дуже молодо.
"Вечір. Сумую за літніми вечорами. Всім прекрасного вечора!",- підписала відео зірка.
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У коментарях зірці залишили масу приємних слів і компліментів.
"Красотулечка", «так виглядає щастя», «Запальничка», «Легка, енергійна, чарівна", "Пісня шикарна в новому виконанні. Браво. Людмила, ви як завжди карколомна", "Спасибі за гарний настрій!", "Прекрасна, чудова Людмила! Як завжди чарівна!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Людмила Балан приголомшила видом в міні-сукні:"шикарна".
Як повідомляла Politeka, Людмила Балан не змогла стримати емоцій через вчинки фанатів: "у момент, коли для мене...".
Також Politeka писала, що Людмила Балан порадувала новиною:"подвійне щастя".