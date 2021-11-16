Мама популярного молдавського співака Дана Балана, Людмила Балан, обрадувала своїх шанувальників хорошою новиною, поділившись новим постом у своєму Instagram.
Про це повідомляє Politeka.net.
Дан Балан відомий як засновник молдавського гурту O-Zone, а згодом – популярний сольний виконавець. Він полюбився українцям після участі в шоу "Голос країни", де артист виступав у ролі наставника, а між ним і Тіною Кароль зародилася своєрідна» любовна лінія", яка, втім, існувала тільки на шоу.
63-річна мати співака також досить відома у них на батьківщині. Людмила Балан - співачка і телеведуча. Зараз вона готується до випуску нової пісні, чому і присвятила свій пост в Instagram.
Так, Людмила оголосила час виходу композиції, назва якої на російську мову перекладається як»стає пізно".
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"Прем'єра! Моя нова пісня вийде сьогодні, об 11.00, на моєму YouTube-каналі. "Se lasă seara". Музичний автор і продюсер - Цезар Чуциум (Cezarmonic) Текст-Вероніка Чуциум", - повідомила Балан.
На відео вона розповідала про пісню в компанії свого музичного продюсера. Співачка була одягнена в коротку блакитну сукню з блискучої тканини.
Шанувальники Людмили і її сина тут же відреагували на цю новину.
"Чекаю з нетерпінням", "чекаємо з нетерпінням ще б Данчик щось випустив, було б подвійне щастя", "в нетерпінні", "з прем'єрою", - пишуть люди.
Нагадаємо, мама Дана Балана в компанії молодого чоловіка оголосила радісну новину.
Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана вразила видом в міні-сукні з корсетом.
Також Politeka писала, що мама Дана Балана зачарувала виглядом в квітчастій сукні.