Мама популярного молдавского певца Дана Балана, Людмила Балан, обрадовала своих поклонников хорошей новостью, поделившись новым постом в своем Инстаграм.
Об этом сообщает Politeka.net.
Дан Балан известен как основатель молдавской группы O-Zone, а впоследствии – популярный сольный исполнитель. Он полюбился украинцам после участия в шоу «Голос країни», где артист выступал в роли наставника, а между ним и Тиной Кароль зародилась своеобразная «любовная линия», которая, впрочем, существовала только на шоу.
63-летняя мать певца также довольно известна у них на родине. Людмила Балан – состоявшаяся певица и телеведущая. Сейчас она готовится к выпуску новой песни, чему и посвятила свой пост в Инстаграм.
Так, Людмила объявила время выхода композиции, название которой на русский язык переводится как «Становится поздно».
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«Премьера! Моя новая песня выйдет сегодня, в 11.00, на моем YouTube-канале. "Se lasă seara". Музыкальный автор и продюсер - Цезарь Чуциум (Cezarmonic) Текст - Вероника Чуциум», - сообщила Балан.
На видео она рассказывала о песне в компании своего музыкального продюсера. Певица была одета в короткое голубое платье из сверкающей ткани.
Поклонники Людмилы и ее сына тут же отреагировали на эту новость.
«Жду с нетерпением», «Ждём с нетерпением ещё бы Данчик что то выпустил, было бы двойное счастье», «В нетерпении», «С премьерой», - пишут люди.
Напомним, мама Дана Балана в компании молодого мужчины объявила радостную новость.
Как сообщала Politeka, мама Дана Балана поразила видом в мини-платье с корсетом.
Также Politeka писала, что мама Дана Балана очаровала видом в цветастом платье.