Мама популярного молдавского певца Дана Балана, Людмила Балан, обрадовала своих поклонников хорошей новостью, поделившись новым постом в своем Инстаграм.

Об этом сообщает Politeka.net.

Дан Балан известен как основатель молдавской группы O-Zone, а впоследствии – популярный сольный исполнитель. Он полюбился украинцам после участия в шоу «Голос країни», где артист выступал в роли наставника, а между ним и Тиной Кароль зародилась своеобразная «любовная линия», которая, впрочем, существовала только на шоу.

63-летняя мать певца также довольно известна у них на родине. Людмила Балан – состоявшаяся певица и телеведущая. Сейчас она готовится к выпуску новой песни, чему и посвятила свой пост в Инстаграм.

Так, Людмила объявила время выхода композиции, название которой на русский язык переводится как «Становится поздно».

«Премьера! Моя новая песня выйдет сегодня, в 11.00, на моем YouTube-канале. "Se lasă seara". Музыкальный автор и продюсер - Цезарь Чуциум (Cezarmonic) Текст - Вероника Чуциум», - сообщила Балан.

На видео она рассказывала о песне в компании своего музыкального продюсера. Певица была одета в короткое голубое платье из сверкающей ткани.

Поклонники Людмилы и ее сына тут же отреагировали на эту новость.

«Жду с нетерпением», «Ждём с нетерпением ещё бы Данчик что то выпустил, было бы двойное счастье», «В нетерпении», «С премьерой», - пишут люди.

Напомним, мама Дана Балана в компании молодого мужчины объявила радостную новость.

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана поразила видом в мини-платье с корсетом.

Также Politeka писала, что мама Дана Балана очаровала видом в цветастом платье.