Мама молдавского исполнителя Дана Балана Людмила поделилась хорошей новостью в сети, она записала новую песню, которую представит в ближайшие дни.

Как пишет Politeka.net, об этом молдавская певица и телеведущая сообщила у себя в Инстаграм. Также Людмила Балан обнародовала снимок со своим музыкальным продюсером, который является автором ее новой композиции.

В кадре Людмила позировала в белом платье и с распущенными волосами. Она стояла в обнимку с мужчиной и просто светилась от счастья.

«Дорогие друзья, это музыкальный продюсер Цезарь Чуциум !!! Он создал для меня новую песню под названием «It's Dusk». Эта песня выйдет во вторник, 16 ноября, на моем канале YouTube. Вместе с Цезарем я вложила много души в этот спектакль, и мы действительно хотим подарить вам моменты радости в трудные времена, в которых мы все живем», - сообщила мама Дана Балана.

Восхищенные поклонники с нетерпением ждут новую песню. Они обратились с вопросом, на какой языке она будет звучать?

"Песня будет на румынском, английском или русском?", - пишут в сети.

Напомним, что Людмила Балан заинтриговала образом под яблоней, напомнив Кароль: "Знаем мы эту…".

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