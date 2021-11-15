Мама Дана Балана певица Людмила показала невероятный образ в корсетном платье, порадовав фанатов образом в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Людмила Балан, как и звездный сын, является молдавской певицей, а также телеведущей и магистром искусств. 63-летняя артистка и сейчас продолжает свою карьеру, радуя своим голосом. Не забывает Людмила и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Людмила Балан была в белом корсетном платье выше колена. звезда улыбалась, позируя у сеновала. Балан выгнулась, демонстрируя роскошную фигурку.

"Премьера !!! 16 ноября, 11:00, YouTube.

"Становится поздно", - написала Людмила в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мы все очень ждем", "Ждем", "Шикарная, просто прелесть, Людмила", "Ждем с нетерпением", "Красивая мама", "Очень ждем", "Мама Люда вы такая красивая", "Очень ждём потому что ваши песни они вдохновляют) кстати я тоже люблю петь", "Ожидает нас красивое и чувственное исполнение".

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