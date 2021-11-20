Мама молдавського виконавця і музиканта Дана Балана, співачка і телеведуча Людмила Балан показала, як шанувальники підтримали її прем'єрну пісню.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилася нарізка відео, де її підтримували шанувальники. Фанати викладали у себе в сторіс нову пісню Людмили, а також створювали для неї зворушливі відео.

"Дорогі мої, спасибі величезне за привітання! Ви підтримали мене в момент моєї прем'єри і принесли мені радість. Я дуже ціную вашу підтримку і дякую за тепло, яке ви мені даруєте!",- підписала відеонарізку артистка.

У коментарях їй залишили ще більше приємних слів.

"Наша прекрасна", "Ви прекрасні!", "Як у мами і сина збіглися релізи. Наша прекрасна і найулюбленіша сім'я", "Найкраща. Обожнюємо", "Мама Люда-любов", "Ви наш промінчик сонця", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Людмилі Балан 63 роки, але вона досі активно виступає і є частиною молдавського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Людмила Балан в компанії молодого чоловіка повідомила радісну новину: "створив для мене...".

А ще Politeka писала, що Людмила Балан порадувала новиною:"подвійне щастя".

Також Politeka повідомляла, що Людмила Балан вразила образом в міні-сукні з корсетом:"шикарна, просто диво".