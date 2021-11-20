Мама молдавского исполнителя и музыканта Дана Балана, певица и телеведущая Людмила Балан показала, как поклонники поддержали ее премьерную песню.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилась нарезка видео, где ее поддерживали поклонники. Фанаты выкладывали у себя в сторис новую песню Людмилы, а также создавали для нее трогательные видео.
«Дорогие мои, спасибо огромное за поздравления! Вы поддержали меня в момент моей премьеры и принесли мне радость. Я очень ценю вашу поддержку и благодарю за тепло, которое вы мне дарите!», - подписала видеонарезку артистка.
В комментариях ей оставили еще больше приятных слов.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
Следом за Гаркалиным не стало еще одного известного актера: раскрыта причина
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды, I уровень опасности, желтый: кто под ударом
Мама Верки Сердючки показала, с каким "зверем" живет: "Господи, спаси и сохрани..."
«Наша прекраснейшая», «Вы прекрасны!», «Как у мамы и сына совпали релизы. Наша прекрасная и самая любимая семья», «Лучшая. Обожаем», «Мама Люда – любовь», «Вы наш лучик солнца», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Людмиле Балан 63 года, но она до сих активно выступает и является частью молдавского шоу-бизнеса.
Напомним, что Людмила Балан в компании молодого мужчины сообщила радостную новость: "создал для меня...".
А еще Politeka писала, что Людмила Балан порадовала новостью: "Двойное счастье".
Также Politeka сообщала, что Людмила Балан впечатлила образом в мини-платье с корсетом: "Шикарная, просто прелесть".