Мама молдавского исполнителя и музыканта Дана Балана, певица и телеведущая Людмила Балан показала, как поклонники поддержали ее премьерную песню.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилась нарезка видео, где ее поддерживали поклонники. Фанаты выкладывали у себя в сторис новую песню Людмилы, а также создавали для нее трогательные видео.

«Дорогие мои, спасибо огромное за поздравления! Вы поддержали меня в момент моей премьеры и принесли мне радость. Я очень ценю вашу поддержку и благодарю за тепло, которое вы мне дарите!», - подписала видеонарезку артистка.

В комментариях ей оставили еще больше приятных слов.

«Наша прекраснейшая», «Вы прекрасны!», «Как у мамы и сына совпали релизы. Наша прекрасная и самая любимая семья», «Лучшая. Обожаем», «Мама Люда – любовь», «Вы наш лучик солнца», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Людмиле Балан 63 года, но она до сих активно выступает и является частью молдавского шоу-бизнеса.

Напомним, что Людмила Балан в компании молодого мужчины сообщила радостную новость: "создал для меня...".

А еще Politeka писала, что Людмила Балан порадовала новостью: "Двойное счастье".

Также Politeka сообщала, что Людмила Балан впечатлила образом в мини-платье с корсетом: "Шикарная, просто прелесть".