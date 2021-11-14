Мама молдавського виконавця Дана Балана Людмила поділилася гарною новиною в мережі, вона записала нову пісню, яку представить найближчими днями.

Як пише Politeka.net, про це молдавська співачка і телеведуча повідомила у себе в Instagram. Також Людмила Балан оприлюднила знімок зі своїм музичним продюсером, який є автором її нової композиції.

У кадрі Людмила позувала в білій сукні і з розпущеним волоссям. Вона стояла в обнімку з чоловіком і просто світилася від щастя.

"Дорогі друзі, це музичний продюсер Цезар Чуциум !!! Він створив для мене нову пісню під назвою «It's Dusk». Ця пісня вийде у вівторок, 16 листопада, на моєму каналі YouTube. Разом з Цезарем я вклала багато душі в цей спектакль, і ми дійсно хочемо подарувати вам моменти радості у важкі часи, в яких ми всі живемо», - повідомила мама Дана Балана.

Захоплені шанувальники з нетерпінням чекають нову пісню. Вони звернулися з питанням, якою мовою вона звучатиме?

"Пісня буде румунською, англійською чи російською?",- пишуть в мережі.

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