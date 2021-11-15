Мама Дана Балана співачка Людмила показала неймовірний образ в корсетній сукні, порадувавши фанатів образом в Instagram.

Як пише Politeka.net, Людмила Балан, як і Зірковий син, є молдавською співачкою, а також телеведучою і магістром мистецтв. 63-річна артистка і зараз продовжує свою кар'єру, радуючи своїм голосом. Не забуває Людмила і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Людмила Балан була в Білій корсетній сукні вище коліна. зірка посміхалася, позуючи у сінника. Балан вигнулася, демонструючи розкішну фігурку.

"Прем'єра !!! 16 листопада, 11:00, YouTube.

"Стає пізно", - написала Людмила в публікації.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ми всі дуже чекаємо", "чекаємо", "шикарна, просто краса, Людмила", "чекаємо з нетерпінням", "красива мама", "дуже чекаємо", "Мама Люда ви така красива", "дуже чекаємо тому що ваші пісні вони надихають) до речі я теж люблю співати", "чекає нас красиве і чуттєве виконання".

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