Мама Дана Балана співачка Людмила показала неймовірний образ в корсетній сукні, порадувавши фанатів образом в Instagram.
Як пише Politeka.net, Людмила Балан, як і Зірковий син, є молдавською співачкою, а також телеведучою і магістром мистецтв. 63-річна артистка і зараз продовжує свою кар'єру, радуючи своїм голосом. Не забуває Людмила і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Людмила Балан була в Білій корсетній сукні вище коліна. зірка посміхалася, позуючи у сінника. Балан вигнулася, демонструючи розкішну фігурку.
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"Стає пізно", - написала Людмила в публікації.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ми всі дуже чекаємо", "чекаємо", "шикарна, просто краса, Людмила", "чекаємо з нетерпінням", "красива мама", "дуже чекаємо", "Мама Люда ви така красива", "дуже чекаємо тому що ваші пісні вони надихають) до речі я теж люблю співати", "чекає нас красиве і чуттєве виконання".
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