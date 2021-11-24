Мама популярного молдавского певца Дана Балана, который два сезона был судьей шоу «Голос страны» в Украине, впечатлила активными танцами в чересчур коротком платье.

Как передает Politeka.net, Людмила Балан является популярной молдавской певицей и телеведущей. 63-летняя артистка держит себя в прекрасной форме. Несмотря на возраст, эффектная блондинка не перестает зажигать и может позволить себе весьма молодежные наряды.

В Инстаграм у Балан появилось летнее видео, где она в коротком сарафанчике прыгала и танцевала под свою песню. Выглядела артистка очень молодо.

«Вечер. Скучаю по летним вечерам. Всем прекрасного вечера!», - подписала видео звезда.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Красотулечка», «Так выглядит счастье», «Зажигалочка», «Лёгкая, энергичная, обворожительная», «Песня шикарная в новом исполнении. Браво. Людмила, вы как всегда сногшибательная», «Спасибо за хорошее настроение!», «Прекрасная, восхитительная Людмила! Как всегда обворожительна!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Людмила Балан ошеломила видом в мини-платье: "Шикарная".

Как сообщала Politeka, Людмила Балан не смогла сдержать эмоций из-за поступков фанатов: "В момент, когда для меня...".

Также Politeka писала, что Людмила Балан порадовала новостью: "Двойное счастье".