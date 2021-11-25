Відомий актор Костя Войтенко показав у мережі унікальні кадри із закулісся "Танців з зірками", зворушивши шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український актор і претендент на перемогу в "Танцях з зірками" Костя Войтенко опублікував у своєму Instagram яскраві кадри із закулісся шоу і поділився своїми емоціями перед фіналом.

Так, в ролику можна побачити і моменти репетицій кості з його партнеркою Роксоляною Маланчук, і кадри безпосередньо з паркету, де учасники відпрацьовують свої танцювальні номери. Також можна побачити, як актора і його партнерку гримують і одягають.

У підписі до публікації Войтенко написав: "Це передостанній backstage проекту @tanci1plus1. Я збрешу, якщо скажу, що немає амбіцій боротися, продовжувати дивувати вас і завойовувати ваші голоси! Ми багато тренуємося для того, щоб кубок 5 сезону опинився в наших з @roksolyana_malanchuk руках".

Шанувальники в коментарях почали підтримувати артиста теплими словами: "Я за вашу пару, ви неймовірні", "Нехай збуваються мрії", "Найкращий", "Я вболіваю за вас", "Буду голосувати за вашу пару", "Бажаю тільки щастя і перемог!", "Чекаємо фінал", "Ви найкращі".

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