Известный актер Костя Войтенко показал в сети уникальные кадры из закулисья "Танців з зірками", растрогав поклонников.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский актер и претендент на победу в "Танцях з зірками" Костя Войтенко опубликовал в своем Instagram яркие кадры из закулисья шоу и поделился своими эмоциями перед финалом.
Так, в ролике можно увидеть и моменты репетиций Кости с его партнершей Роксоляной Маланчук, и кадры непосредственно с паркета, где участники отрабатывают свои танцевальные номера. Также можно увидеть, как актера и его партнершу гримируют и одевают.
В подписи к публикации Войтенко написал: "Это предпоследний backstage проекта @tanci1plus1. Я совру, если скажу, что нет амбиций бороться, продолжать удивлять вас и завоевывать ваши голоса! Мы много тренируемся для того, чтобы кубок 5 сезона оказался в наших с @roksolyana_malanchuk руках".
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Поклонники в комментариях начали поддерживать артиста теплыми словами: "Я за вашу пару, вы невероятные", "Пусть сбываются мечты", "Самый лучший", "Я болею за вас", "Буду голосовать за вашу пару", "Желаю только счастья и побед!", "Ждем финал", "Вы лучшие".
Напомним, Украинцам в преддверии финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Мишину не узнать".
Как сообщала Politeka, Звезда "Сватов" Кошмал засветилась в обнимку с фаворитом "Танців з зірками" Войтенко: "Светлый и горящий".
Также Politeka писала, что Логая, прорвавшегося в финал "Танців з зірками", разнесли в пух и прах: "Мишину чуть не уронил".