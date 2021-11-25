Известный актер Костя Войтенко показал в сети уникальные кадры из закулисья "Танців з зірками", растрогав поклонников.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский актер и претендент на победу в "Танцях з зірками" Костя Войтенко опубликовал в своем Instagram яркие кадры из закулисья шоу и поделился своими эмоциями перед финалом.

Так, в ролике можно увидеть и моменты репетиций Кости с его партнершей Роксоляной Маланчук, и кадры непосредственно с паркета, где участники отрабатывают свои танцевальные номера. Также можно увидеть, как актера и его партнершу гримируют и одевают.

В подписи к публикации Войтенко написал: "Это предпоследний backstage проекта @tanci1plus1. Я совру, если скажу, что нет амбиций бороться, продолжать удивлять вас и завоевывать ваши голоса! Мы много тренируемся для того, чтобы кубок 5 сезона оказался в наших с @roksolyana_malanchuk руках".

Поклонники в комментариях начали поддерживать артиста теплыми словами: "Я за вашу пару, вы невероятные", "Пусть сбываются мечты", "Самый лучший", "Я болею за вас", "Буду голосовать за вашу пару", "Желаю только счастья и побед!", "Ждем финал", "Вы лучшие".

Напомним, Украинцам в преддверии финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Мишину не узнать".

Как сообщала Politeka, Звезда "Сватов" Кошмал засветилась в обнимку с фаворитом "Танців з зірками" Войтенко: "Светлый и горящий".

Также Politeka писала, что Логая, прорвавшегося в финал "Танців з зірками", разнесли в пух и прах: "Мишину чуть не уронил".