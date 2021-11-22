Популярная актриса Анна Кошмал поделилась в сети очаровательным фото со своим фаворитом на "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась в сети очаровательным фото со своим коллегой и фаворитом на "Танцях з зірками" Костей Войтенко. На снимке друзья запечатлены на прогулке в ботаническом саду, они мило улыбаются фотографу, прижимаясь друг к другу.

Перед камерой Анна появилась в модном бежевом пальто, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Костя рядом со своей коллегой позирует в белой толстовке и яркой оранжевой куртке.

В подписи к публикации Кошмал написала: "Люблю, когда светлый и горящий @kostiantynvoitenko рядом! И каждый год мы делаем похожие фото. P.S.: Как думаете за кого я болею в финале шоу Танцы?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая их с Войтенко комплиментами: "За Дикусара?", "Аня, ждём Вас в паре с Прохоровым в следующем сезоне, очень ждем", "Красивые. Чудесное фото", "Костя мой фаворит с первого эфира", "А за Артура болеете? Мне он нравится больше", "Прозвучало на правах рекламы", "Теплая фотография".

Напомним, Войтенко из "Танців з зірками" после скандала с женой засветился со звездой "Сватов": "Слишком свободолюбивы".

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