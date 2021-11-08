Известная актриса Анна Кошмал оказалась на паркете "Танців з зірками" с хореографом Александром Прохоровым и поделилась впечатлениями от танго.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал неожиданно стала участницей "Танців з зірками". На паркет красотка вышла вместе с хореографом Александром Прохоровым. А теперь в своем Instagram она поделилась жаркими фото с эфира и поделилась впечатлениями от выступления.
На новых фотографиях видно, для выхода на паркет Анна надела откровенное красно-черное платье с бахромой, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и сильные ноги. Волосы актрисы распущены в красивой укладке, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. Судя по снимкам, звезда здорово зажгла со своим партнером Прохоровым на паркете проекта.
В подписи к публикации Кошмал поделилась впечатлениями от своего участия в шоу: "Благодарю всех причастных к шоу за этот уникальный опыт. Подготовка такого сложного аргентинского танго в такие короткие сроки оказалась настоящим испытанием. В итоге я получила массу удовольствия и от процесса, и от результата на паркете. Я так чувствовала поддержку семьи, родных, друзей, коллег и зрителей, что волнение во время исполнения как рукой сняло. Спасибо!".
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