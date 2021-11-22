Известного украинского актера Артура Логая, который в полуфинале проекта "Танці з зірками" станцевал со своей партнершей Анной Карелиной и победительницей одного из сезонов Ксенией Мишиной, раскритиковали.

Как пишет Politeka.net, звезда комедии "Моя любимая Страшко" и реалити-шоу "Киев днем и ночью" Артур Логай принял челлендж и согласился на участие в проекте "Танці з зірками". Так, Логай в паре с Анной Карелиной дошел до полуфинала шоу, где, по правилам проекта, станцевал с одной из победительниц прошлого сезона Ксенией Мишиной "Ча-ча-ча" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Мнение поклонников "Танців з зірками" относительно танца Логая и Карелиной с Мишиной разделилось. Они написали комментарии под видео, которое обнародовали на официальной странице проекта в YouTube.

"Все-таки в поддержках очень важно, какая партнерша)). Ни с поваром, ни с Ксенией так не получается, как с Анной)). Анна-невероятная танцовщица 💥🌹 ", "Было очень круто!!! Это было лучшее выступление с победителями прошлых сезонов! 🥰🥰🥰 ", "Прекрасное трио. Интересный танец. Молодцы! Артур, болею за тебя", " Какой симпатичный и позитивный Логай! Не берусь судить как о танцорах, но как человек с юмором, доброжелательный на голову выше Войтенко, что скулит и брызкает желчью", - написали в сети.

Однако были и такие, кому танец не понравился. Многим показалось, что поддержка Логаю на этот раз не удалась.

"Логаю танцевать походу не надо. Поддержки уже не вывозит", "От этой пары ждала большего", "Не тянет танец на полуфинал", "Неудачный танец. Однако Логай почувствовал, что такое тяжелая партнерша, поддержка с Мишиной не вышла. А то привык крутить маленькую партнершу, и на этом почти все танцы выезжали. Он бы сольный танец вообще не станцевал, показывать было бы нечего", "Если честно, то для меня это ваш провальный танец за все время проекта, к сожалению ... (", "Сегодня Логай налажал.. Мишину чуть не уронил, танец ни о чем, музыка слабая не в попад ... какая это ча ча ча ...? Не знаю 🤔 Но, конечно, хотелось бы, чтобы Мелитополь прославил земляк", - раскритиковали Логая.

Заметим, что, по решению продюсеров, проект не покинула ни одна пара.

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