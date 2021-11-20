Українська танцівниця Олена Шоптенко, яка є головним хореографом "Танців з зірками" в новому сезоні, несподівано засвітилася з однією з переможниць шоу.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Шоптенко з'явилася сторіс, де вона засвітила українську актрису, першу "Холостячку" і переможницю танцювального шоу Ксенію Мішину. Шоптенко стала знімати сторіс і відразу ж отримала наганяй від актриси за те, що знімала відео проти світла.

"Повернись до світла! - кричить мені актриса", - підписала відео зірка.

Шоптенко додала, що зустріла на репетиції стару гвардію.

Як відомо, в новому ефірі шоу переможці минулих сезонів станцюють з фіналістами проекту. Ксенія Мішина виконає танець з парою Артура Логая і Анни Кареліної. Також в шоу візьме участь Санта Дімопулос, яка виконає танець з Дмитром Дікусаром і Ольгою Харлан. Ще один переможець Ігор Ласточкін станцює з Костянтином Войтенком і Роксоляною Маланчук. Шоптенко, як головний хореограф, контролює процес постановки номерів.

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