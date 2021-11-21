Учасник "Танців з зірками" Артур Логай, який в парі з Анною Кареліною, дійшов до півфіналу, показав, як його підтримують батьки та показав зворушливі відео.

Як пише Politeka.net, відомий український актор Артур Логай, який прославився завдяки серіалу "Моя улюблена Страшко" та реаліті-шоу "Київ вдень та вночі", взяв участь у "Танцях з зірками" та в парі із Анною Кареліною дійшов до півфіналу проєкту.

У своєму Instagram Логай показав шанувальникам, як його підтримали батьки напередодні важливого ефіру шоу, який покажуть 21 листопада на телеканалі "1+1".

"Артуре, синку, ти – переможець по життю. Я пишаюся тобою, молюся за тебе і бажаю тобі перемоги. Друзі, підтримайте найкращу пару цього сезону – Артура та Аню", - сказав батько Логая.

"Синку, я тебе дуже люблю, пишаюся тобою і вірю в твою перемогу з Анюткою", - підтримала Логая його мама.

Нагадаємо, що перед сьомим ефіром шоу Логай потрапив до лікарні через травму ноги. Пізніше актор розповів, що його нерви не витримали під час репетиції і він сильно вдарив стільчик. Довелося накладати шви.

Рaніше Politeka писала, що травмований учасник "Танців з зірками" Логай перед півфіналом звернувся до Харлан: "Я знаю, що ти...".

Нагадаємо, що Дікусар і Харлан назвали своїх головних конкурентів на "Танцях з зірками": "Ще не знають, з ким зв'язалися".

A ще Politeka повідомляла, що Артур Логай розповів, чому не хотів жити та хто його врятував: "Була лікарня, зашивали".