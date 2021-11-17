Відомий український актор і учасник "Танців з зірками" Артур Логай розповів про своїх синів, один з яких народився в минулих відносинах.
Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор Артур Логай, який у свої 28 років виховує двох синів, в інтерв'ю Каті Осадчій розкрив подробиці особистого життя. Так, стало відомо, що в артиста є старший позашлюбний син Герман, який народився в минулих відносинах актора. З мамою хлопчиська Оксаною Артур не був у шлюбі.
А одружився він у 2018 році з Євгенією Павленко, яка незабаром народила йому ще одного сина Леву. При цьому, як запевняє Логай, брати відмінно ладнають між собою, як і батьки.
"Ми просто розійшлися, так буває, що немає кохання і все. Якихось складних моментів не було, тому що ми всі любимо наших дітей. Заради них можна спілкуватися і поважати один одного, тому що ми знаємо, для чого ми це робимо – для щастя наших дітей", - поділився Артур.
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