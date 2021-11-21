Участник "Танців з зірками" Артур Логай, который в паре с Анной Карелиной, дошел до полуфинала, показал, как его поддерживают родители и показал трогательные видео.

Как пишет Politeka.net, известный украинский актер Артур Логай, который прославился благодаря сериалу "Моя любимая Страшко" и реалити-шоу "Киев днем и ночью", принял участие в "Танцях з зірками" и в паре с Анной Карелиной дошел до полуфинала проекта.

В своем Instagram Логай показал поклонникам, как его поддержали родители накануне важного эфира шоу, который покажут 21 ноября на телеканале "1+1".

"Артур, сынок, ты – победитель по жизни. Я горжусь тобой, молюсь за тебя и желаю тебе победы. Друзья, поддержите лучшую пару этого сезона – Артура и Аню", - сказал отец Логайя.

"Сынок, я тебя очень люблю, горжусь тобой и верю в твою победу с Аничкой", - поддержала Логайя его мама.

Напомним, что перед седьмым эфиром шоу Логай попал в больницу из-за травмы ноги. Позже актер рассказал, что его нервы не выдержали во время репетиции и он сильно ударил стульчик. Пришлось накладывать швы.

Ранее Politeka писала, что травмированный участник "Танців з зірками" Логай перед полуфиналом обратился к Харлан: "Я знаю, что ты...".

Напомним, что Дикусар и Харлан назвали своих главных конкурентов на "Танцях з зірками": "Еще не знают, с кем связались".

A еще Politeka сообщала, что Артур Логай рассказал, почему не хотел жить и кто его спас: "Была больница, зашивали".