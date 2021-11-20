Учасники "Танців з зірками" Дмитро Дікусар і Ольга Харлан розповіла про конкуренцію напередодні фіналу проекту, і їхні думки розійшлися.

Як повідомляє Politeka.net, Дмитро Дікусар та Ольга Харлан поділилися своїми думками щодо конкуренції на "Танцях з зірками". Однак їхні думки розійшлися, адже Оля вважає конкурентами обидві пари, а Діма висловив альтернативну думку. Про все це вони зізналися в бекстейдж-шоу після чергового ефіру.

Так, за словами Харлан, вона читає сильними конкурентами обох акторів, які поки залишаються з ними в проекті – і Костю Войтенко, і Артура Логая.

"Найвпертіша, як я сказала вже у візитівці своїй. Вони просто ще не знають з ким зв'язалися", - весело розповіла Ольга.

А ось Дікусар заявив, що все це не має значення, головне продовжувати боротьбу за перемогу.

"Ніхто з них не важливий для нас конкурент. Для нас важливо в першу чергу себе перебороти, стати краще, і побороти свої страхи, і станцювати ще крутіше. А хто там поруч з нами танцює, це нікого не турбує", - висловився Дікусар.

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