Участники "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан рассказала о конкуренции в преддверии финала проекта, и их мнения разошлись.

Как сообщает Politeka.net, Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан поделились своими мнениями относительно конкуренции на "Танцях з зірками". Однако их мысли разошлись, ведь Оля считает конкурентами обе пары, а Дима высказал альтернативное мнение. Обо всем этом они признались в бэкстейдж-шоу после очередного эфира.

Так, по словам Харлан, она читает сильными конкурентами обоих актеров, которые пока остаются с ними в проекте – и Костю Войтенко, и Артура Логая.

"Самая упертая, как я сказала уже в визитке своей. Они просто еще не знают с кем связались", - весело рассказала Ольга.

А вот Дикусар заявил, что все это не имеет значения, главное продолжать борьбу за победу.

"Никто из них не важный для нас конкурент. Для нас важно в первую очередь себя перебороть, стать лучше, и побороть свои страхи, и станцевать еще круче. А кто там рядом с нами танцует, это никого не беспокоит", - высказался Дикусар.

Напомним, Гвоздева после танца с Чмерковским нашла изъяны у Харлан и сказала Дикусару, где его место: "Неловко за то...".

Как сообщала Politeka, Дикусар, который метит в кресло судьи "Танців з зірками", высказался о Чмерковском и конкурентах: "Не жалею".

Также Politeka писала, что Харлан записала эмоциональное обращение после совместного танца с Дикусаром и Чмерковским: "Простите...".