Известный хореограф Илона Гвоздева прокомментировала выступление Ольги Харлан с Максом Чмерковским, и сказала Дмитрию Дикусару, где его место.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. Также она одержала победу в 5-ом сезоне шоу "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм Гвоздева оценивает выступления участников после каждого эфира.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она решила подробно разобрать выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара с Максом Чмерковским.

"Поддержки не их конек, но они старались удивить, молодцы. В целом номер мне понравился, работа проделана большая, учитывая все обстоятельства. Характер танца был и техника исполнения на высоком уровне, но вот музыкально-ритмичный рисунок не всегда совпадал с моим чувством ритма. Мне кажется, можно было чище и вкуснее обыграть все нотки этой песни", - прокомментировала Илона Гвоздева.

"Платье Оли показалось странным, но возможно, в воде другого и не придумаешь. Понравилось взаимодействие всех в этом трио, но появилось ощущение, что Оле неловко за то, что она была такой красивой. Будто она не поверила в это и от этого иногда была скована в теле и в корпусе, хотя ноги работали хорошо и четко", - описала танец Ольги Харлан хореограф.

"Не поняла момента её сольного, о чем переживала, и что съедало её? Возможно - неуверенность в себе, а мужчины все-таки заверили в обратном. Хотя кульминации так и не произошло в танце, хотя в музыке был нерв и надрыв", - критикует Илона Гвоздева.

Также, Гвоздева подметила, что согласна с мнением Дмитрия Дикусара, что ему пора быть в кресле на проекте "Танці з зірками",

"И да, пожалуй соглашусь с Дикусаром, ему давно пора быть в кресле жюри, он этого заслуживает, как и победы", - добавила Гвоздева.

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