Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский обратился к украинцам после четвертьфинала проекта.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Макс Чмерковский в черном костюме сидит в павильоне шоу "Танці з зірками". Под фото он решил заговорить о последнем эфире, в котором принимал участие вместе с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

"Ух, какой вчера был эмоционально сильный и одновременно сложный эфир.



Осталось всего два эфира и атмосфера конкуренции накаляется.

Вчера я ощутил весь спектр эмоций - от ПОЗИТИВНЫХ, когда танцевал на паркете с участниками, до БОЛИ В СЕРДЦЕ, когда оказалось, что с нами дальше не пройдёт Дмитрий Каднай.

Все танцоры сильные и достойные. Я очень переживаю за каждого, а дальше выбирать сложнее.



Интересно, а за кого вчера голосовали вы?", - спросил Макс Чмерковский.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Я из-за Кадная смотрела и ждала каждый эфир", "Харлан-Дикусар ", "Сложно уже на этом этапе голосовать за кого-то конкретно, остались все сильные участники шоу. Все достойны победы! Это уже даже не конкурс, а великолепное зрелище профессиональных танцоров!".

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