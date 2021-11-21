Відомий український актор Артур Логай, який бере участь у проєкті "Танці з зірками" та виходить на паркет із Анною Кареліною, перед півфіналом звернувся до Ольги Харлан.

Як пише Politeka.net, український актор Артур Логай, якого знають завдяки серіалам "Моя улюблена Страшко" та реаліті-шоу "Київ вдень та вночі", бере участь у проєкті "Танці з зірками". Разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною Логай дійшов до півфіналу, який покажуть 21 листопада о 21:00 на телеканалі "1+1".

Перед подією актор в Instagram звернувся до своєї конкурентки Ольги Харлан. Так, Логай опублікував фото, де чемпіонка наклеює тейпи йому на плече та написав, що дуже поважає спортсменку.

"Харлан! Моїй до тебе повазі немає меж. Ти розумниця, ти стараєшся, вчишся, ростеш і залишаєшся людиною. Я знаю, що ти, як і я, віриш в те, що переможець – це добро, праця і магія", - сказав Артур.

Нагадаємо, що перед сьомим ефіром шоу Логай потрапив до лікарні через травму ноги. Пізніше актор розповів, що його нерви не витримали під час репетиції і він сильно вдарив стільчик. Довелося накладати шви.

Рaніше Politeka писала, що "Танці з зірками", Логай впав на репетиції з Ксенією Мішиною: "Переможець по життю".

Нагадаємо, що Артур Логай розповів, чому не хотів жити та хто його врятував: "Була лікарня, зашивали".

A ще Politeka повідомляла, що реаліті-шоу "Останній герой", зірка "Танців з зірками" Логай обмовився щодо своєї участі: "Ви зможете".