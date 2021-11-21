Суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка з’явиться в ефірі проєкту "Танці з зірками", пожалілася шанувальникам на шалений графік.

Як пише Politeka.net, відома 32-річна українська акторка Ксенія Мішина, яка запам’яталася українцям як головна героїня першого сезону реаліті-шоу "Хролостячка" та переможниця проєкту "Танці з зірками" разом із Женею Котом, нещодавно стала суддею нового сезону "Україна має талант".

Однак у своєму Instagram Мішина розповіла, що знову повернеться на паркет танцювального шоу та пожалілася шанувальникам на шалений графік зйомок та репетицій, а також розповіла про свої переживання.

"Згадала в повній мірі цей шалений графік))) І ці метелики в животі)))", - сказала Ксенія.

Також акторка зазначила, що прямий ефір "Танців з зірками" покажуть у неділю, 21 листопада, о 21:00 на телеканалі "1+1". Ксенія попросила шанувальників підтримати їхню пару.

"Дуже хвилююся, дуже переживаю. Хочу вас попросити підтримати нашу пару, відправивши 5 на номер 7914, у кого є така можливість. Побажайте мені удачі і я вас всіх дуже сильно люблю", - сказала Мішина.

Справа в тому, що в новому ефірі шоу переможці минулих сезонів станцюють з фіналістами проєкту. Ксенія Мішина виконає танець з парою Артура Логая і Анни Кареліної. Також в шоу візьме участь Санта Дімопулос в парі з Дмитром Дікусаром і Ольгою Харлан. Ще один переможець Ігор Ласточкін станцює з Костянтином Войтенком і Роксоляною Маланчук.

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