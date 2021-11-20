У мережі показали анонс нового випуску шоу "Україна має талант", де одна із суддів Ксенія Мішина взяла участь у виступі одного із учасників, який підняв її в повітря.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "СТБ" 23 жовтня відбулася прем’єра нового сезону шоу "Україна має талант", де суддями стали шоумен, телеведучий та гуморист Сергій Притула, хореограф Євгеній Кот та акторка Ксенія Мішина, яку українці знають як героїню першого сезону реаліті "Холостячка".

Так, на офіційній сторінці шоу в Instagram публікують анонси нових випусків, щоб заінтригувати глядачів. На сторінці з’явилися фрагменти виступів учасників. Ксенія Мішина навіть взяла участь в одному із них.

Її прямо із суддівського крісла біля Притули та Кота на сцену покликав мускулистий повітряний гімнаст, який взяв Мішину на руки й вони разом злетіли у повітря.

"Поїхали!", - крикнула Ксенія, коли піднялася у повітря.

"Унікальний ефір справжніх супергероїв!😻 Дивись новий випуск "Україна має талант" в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!", - написали на сторінці.

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