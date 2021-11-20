В сети показали анонс нового выпуска шоу "Україна має талант", где одна из судей Ксения Мишина приняла участие в выступлении одного из участников, который поднял ее в воздух.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "СТБ" 23 октября состоялась премьера нового сезона шоу "Україна має талант", где судьями стали шоумен, телеведущий и юморист Сергей Притула, хореограф Евгений Кот и актриса Ксения Мишина, которую украинцы знают как героиню первого сезона реалити "Холостячка".

Так, на официальной странице шоу в Instagram публикуют анонсы новых выпусков, чтобы заинтриговать зрителей. На странице появились фрагменты выступлений участников. Ксения Мишина даже приняла участие в одном из них.

Ее прямо с судейского кресла возле Притулы и Кота на сцену позвал мускулистый воздушный гимнаст, который взял Мишину на руки и они вместе взлетели в воздух.

"Поехали!", - крикнула Ксения, когда поднялась в воздух.

"Уникальный эфир настоящих супергероев! Смотри новый выпуск "Україна має талант" в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!",- написали на странице.

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