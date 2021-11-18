У мережі виявили нові докази того, що актриса і суддя «Україна має талант» Ксенія Мішина розсталася з коміком і сценаристом «Квартал 95» Олександром Еллертом.

Багато українців з інтересом стежили за розвитком відносин зіркової пари, які зав'язалися на проекті «Холостячка». Мішина зупинила свій вибір на Еллерті у фіналі, а після проекту пара продовжила зустрічатися.

Однак, цього літа знаменитості повідомили про розставання. Відносини різко обірвала Мішина, яка заявила, що не хоче розкривати причину того, що сталося. Актриса лише зазначила, що більше не може зраджувати інтереси сина і свої.

Нещодавно пішли чутки про те, що Мішина і Еллерт знову разом. Їх активно підігрів сам комік, який поділився в сторіз кадрами романтичної прогулянки з актрисою на вертольоті над Києвом. Однак, судячи з усього, возз'єднанню не судилося відбутися.

Так, Мішина і Еллерт відписалися один від одного в Instagram. Шанувальники пари навіть подейкують, що Ксенія заблокувала колишнього, який до недавніх пір «лайкал» і коментував практично кожен її пост. Відповідна дискусія розв'язалася під останньою публікацією на сторінці актриси.

"Той момент, коли не читаєш пост, а відразу шукаєш коментар від Саші", "вже не шукайте, Ксюша заблокувала Сашу", "а де коммент від Саші?", "Олександр поставив крапку ви не уважні", "так, пару годин тому була точка . Але вже немає", "взагалі не бачу більше і попередніх його коментів", "Саша в найпершому коментарі поставив . (точку)", - пишуть люди.

Додамо також, що Мішина не привітала Еллерта з днем народження 18 листопада. Принаймні, публічно.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт посміявся над відомою українською групою.

Як повідомляла Politeka, Еллерт викликав сум'яття новим "посланням" Ксенії Мішиної.

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