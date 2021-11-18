В сети обнаружили новые доказательства того, что актриса и судья «Україна має талант» Ксения Мишина рассталась с комиком и сценаристом «Квартал 95» Александром Эллертом.

Многие украинцы с интересом следили за развитием отношений звездной пары, которые завязались на проекте «Холостячка». Мишина остановила свой выбор на Эллерте в финале, а после проекта пара продолжила встречаться.

Однако, этим летом знаменитости сообщили о расставании. Отношения резко оборвала Мишина, которая заявила, что не хочет раскрывать причину случившегося. Актриса лишь отметила, что больше не может предавать интересы сына и свои.

Недавно пошли слухи о том, что Мишина и Эллерт снова вместе. Их активно подогрел сам комик, поделившийся в Сториз кадрами романтической прогулки с актрисой на вертолете над Киевом. Однако, судя по всему, воссоединению не суждено было состояться.

Так, Мишина и Эллерт отписались друг от друга в Инстаграм. Поклонники пары даже поговаривают, что Ксения заблокировала бывшего, который до недавних пор «лайкал» и комментировал практически каждый ее пост. Соответствующая дискуссия развязалась под последней публикацией на странице актрисы.

«Тот момент, когда не читаешь пост, а сразу ищешь комментарий от Саши», «уже не ищите, Ксюша заблокировала Сашу», «А где коммент от Саши?», «Александр поставил точку вы не внимательны», «да, пару часов назад была точка . Но уже нету», «вообще не вижу больше и предыдущих его комментов», «Саша в самом первом комментарии поставил . (точку)», - пишут люди.

Добавим также, что Мишина не поздравила Эллерта с днем рождения 18 ноября. По крайней мере, публично.

Напомним, победитель «Холостячки» Эллерт посмеялся над известной украинской группой.

Как сообщала Politeka, Эллерт вызвал смятение новым "посланием" Ксении Мишиной.

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Мишина похвасталась «девичником» в компании пяти парней.