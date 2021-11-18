У новому випуску шоу "Танці з зірками" приготували подарунок для шанувальників - на паркет вийдуть переможці трьох сезонів проекту: Ксенія Мішина, Ігор Ласточкін і Санта Дімопулос.

Проект "Танці з зірками" став одним з найулюбленіших в українців, пише Politeka.net. У п'ятому сезоні глядачам приготували масу сюрпризів, зокрема в новому випуску в шоу знову з'являться учасники, які вже давно заробили перемогу.

Про це йдеться в офіційній Instagram-групі "Танців з зірками". Автори поста підкріпили відео, на якому показують, як переможці попередніх сезонів - Ксенія Мішина, Ігор Ласточкін і Санта Дімопулос - реагують, почувши свої імена. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Вже цієї неділі на паркет шоу "Танці з зірками" повертаються переможці минулих сезонів 🔥

З ким кожен з них станцює і якими будуть ці виступи 😱", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі по-різному відреагували на новину:

"Урааа 😍 😮 😮 мої улюбленці 😍 😍 Мішина - однозначно з Логаєм! Це передбачувано😂", " Могилевську забули?", "Краще б замість Санти Могилевську покликали", "Тупо...навіщо зараз на паркеті, ті що були в минулих сезонах?! Нехай танцюють краще, ті хто вибули в цьому сезоні", "Краще б Могилевську покликали".

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