В новом выпуске шоу "Танці з зірками" приготовили подарок для поклонников - на паркет выйдут победители трех сезонов проекта: Ксения Мишина, Игорь Ласточкин и Санта Димопулос.

Проект "Танці з зірками" стал одним из самых любимых у украинцев, пишет Politeka.net. В пятом сезоне зрителям приготовили массу сюрпризов, в частности в новом выпуске в шоу снова появятся участники, уже давно заработавшие победу.

Об этом говорится в официальной Инстаграм-группе "Танців з зірками". Авторы поста подкрепили видео, на котором показывают, как победители предыдущих сезонов - Ксения Мишина, Игорь Ласточкин и Санта Димопулос - реагируют, услышав свои имена. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Уже в это воскресенье на паркет шоу «Танцы со звездами» возвращаются победители прошлых сезонов 🔥

С кем каждый из них станцует и какими будут эти выступления 😱", - говорится в сообщении.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на новость:

"Урааа😍😮😮 Мои Любимчики😍😍Мишина- однозначно с Логаем! Это предсказуемо😂", "Могилевскую забыли?", "Лучше бы вместо Санты Могилевскую позвали", " Тупо...зачем сейчас на паркете, те что были в прошлых сезонах?! Пусть танцуют лучше, те кто выбыли в этом сезоне", "Лучше бы Могилевскую позвали".

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