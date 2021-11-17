Известная певица, экс- участница группы "ВИА Гра" и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос, которая сейчас находится в Нью-Йорке, рассказала о своем разочаровании.

Как сообщает Politeka.net, Санта Димопулос поделилась подробностями в своем Instagram.

Так, певица решила посетить самые известные и рейтинговые рестораны города, но все прошло не так, как она ожидала.

Один из них оказался веганским. Там певице подали стейк, правда, из капусты.

«В моей голове пронеслись цифры с двумя нулями - деньги, которые я оплатила заранее(!) за этот ужин, в надежде пережить гастро-приключение. Хотелось плакать и смеяться одновременно… Так я познакомилась с самой дорогой капустой в своей жизни», - рассказала она.

Разочаровал Санту и расхваленный ресторан PerSe, который входит в 50 лучших ресторанов мира.

«…глядя на странную еду в кляре, с сиропами и сахаром, которую мы к тому же ждали больше двух часов, после джет-лега и забронировав столик за несколько недель… мы действительно не поняли - из-за чего весь ажиотаж в отзывах», – отметила Димопулос.

Санта пришла к выводу, что рестораны лучше выбирать «по зову сердца».

«В этой поездке я поняла: Нью-Йорк и рейтинги ресторанов, рекомендации «лучших мест в городе» - как мужчины из Тиндера: зачастую фотография очень сильно отличается от реальности 😂 Но я не предполагала что разница будет настолько большой», - добавила артистка.

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