Известная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос укатила в Нью-Йорк и похвасталась романтикой с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей, которая прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Также она одержала победу в шоу "Танці з зірками" вместе со своим напарником Максом Леоновым. В 2015-ом году Санта Димопулос вышла замуж в третий раз. Её мужем является Игорь Кучеренко, с ним у них родилась дочка - София.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Санта Димопулос в бежевом тренче прогуливается по солнечному Нью-Йорку со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко. Как известно, он старше её на 18 лет, но певицу это не смущало. Сначала Санта Димопулос показала кадры с улиц Нью-Йорка, где прогуливалась с мужем.

"Любовь в городе", - подписала фото с мужем певица и показала кадр их совместной прогулки.

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